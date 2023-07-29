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Юран на флеш-интервью задал больше вопросов, чем журналист

29 Июля 2023 • 17:30 Комментировать
Урал
0:0
Пари НН
окончен

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Уралом».

- Вы с апреля месяца возглавляете «Пари НН». Можно  ли говорить, что команда уже имеет ваш тренерский почерк?

- Спросите еще, с какого года я еще работаю? Причем тут апрель? Сезон закончился? Закончился. Вы же внимательно смотрите за изменениями на сборах, поэтому мы не будем вспоминать апрель. Есть сейчас новые футболисты, подъехали еще сейчас новые футболисты, находятся дома в Нижнем, присоединяются. Поэтому по ходу мы непосредственно требуем от футболистов, в какой футбол они должны играть, что им делать на поле. Поэтому стандартный подход. Все равно нужно время еще  определенное, чтобы все эти механизмы заработали, но в целом я доволен. На данном этапе.

- По поводу изменений по сравнению с первым матчем Премьер-лиги. Пропускает Стаматов, Сулейманов и Александров из-за красной карточки. С чем связаны такие изменения?

- Изменения? Александрову, да, красная карточка. Два изменения  - в целом почему? У нас Стаматов только пропускает. Мы также начинали с Трошечкиным и Савикяном впереди. Поэтому два изменения, одно не по нашей вине, второе - принял такое решение.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Пари НН
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