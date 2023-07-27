Мишкич: «Ганчаренко сделал из «Урала» одну большую семью»

Хавбек «Урала» Даниэль Мишкич поделился впечатлениями после победы над ЦСКА (2:1) в первом туре нового сезона РПЛ и заявил, что в этом есть огромная заслуга главного тренера команды – Виктора Ганчаренко.

«Конечно, такие победы во получаются многом благодаря его подходу. С первого дня в «Урале» Михалыч сказал: «Мы — одна команда!». Мы стали одной большой семьёй», - цитирует Мишкича Sport24.

Напомним, что во втором туре «Урал» также сыграет дома. Соперником «шмелей» станет нижегородский «Пари НН».

Ранее Мишкич рассказал о своей жизни и жизни его семьи в Екатеринбурге.