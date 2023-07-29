Юран остался доволен ничьей с «Уралом»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о ничейном результате в матче второго тура Российской премьер-лиги против «Урала».

Специалист отметил, что немногие команды увозят очки из Екатеринбурга, но команда настаривалась на победу, но ничья - тоже неплохой результат.

«Мы старались играть в атаку, были неплохие ситуации в первом тайме, которыми можно было воспользоваться. Мы контролировали мяч, ждали, когда соперник начнет атаковать. Нам впереди не хватает, но в целом доволен», - приводит слова Юрана «Матч ТВ».

Напомним, что поединок завершился вничью со счётом 0:0. В первом туре нижегородский клуб уступил «Зениту» (0:2).