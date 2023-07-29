Тихий: «Не сказать, что команда совсем рада результату»

Лучший футболист матча «Урал» - «Пари НН» (0:0) Дмитрий Тихий поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Насколько было тяжело играть при такой погоде? Насколько вы находитесь в физических кондициях? Я знаю, что вы много пропустили.

- Я думаю, что мои физические кондиции, не буду лукавить, оставляют желать лучшего. От матча к матчу стараюсь, благо команда доверяет, и тренер доверяет. Что касаемо погоды, для меня в радость любая погода, хоть плюс 40. Если в футбол играешь - счастье в любую погоду. Я просто рад сейчас видеть вообще трибуны, болельщиков. Эти эмоции вообще непередаваемые. В такие моменты, когда столько времени пропускаешь и сидишь дома без футбола, ценишь еще больше его.

- Расскажите немножко про эпизод, когда вам пришлось стать голкипером в этой встрече, и мяч там не самый простой приходилось вытаскивать из собственных ворот.

- Честно говоря, так мельком эпизод помню. Там какой-то рикошет, если не ошибаюсь, был. Я пошел вратаря страховать, и получилось это сделать. Так ничего особо не могу больше сказать по этому поводу.

- Многие игроки и Сергей Юран уходят счастливыми с поля. Можно ли говорить о том, что сегодня «Пари НН» рад этой ничьей?

- Сергей Николаевич абсолютно перед любой игрой говорит о том, что мы приехали сюда за тремя очками. И это реально так. Действительно, это так, и первый тур с «Зенитом» не был исключением, мы хотим только побед. Не сказать, что команда совсем рада. Есть положительное в этом матче, что мы смогли оставить свои ворота сухими, это самое главное. Будем работать над реализацией. Думаю, нас в следующем матче прорвет.