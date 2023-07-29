Первая нулевая ничья в сезоне РПЛ: «Урал» и «Пари НН» обошлись без голов в Екатеринбурге

«Урал» и «Пари НН» составили вторую игровую пару второго тура чемпионата России.

В первом туре РПЛ «Урал» также играл дома и смог прервать долгую серию без побед над ЦСКА. После этого в первом туре Кубка России «шмели», опять-таки, первыми забили на выезде в ворота «Локомотива», но после этого пропустили дважды и проиграли. В целом екатеринбуржцы начали новый чемпионат достаточно добротно, особенно на фоне провальных стартов двух предыдущих сезонов.

Что касается «Пари НН», то команда Сергея Юрана проиграла в дебютном туре чемпионата «Зениту», что не стало никакой сенсацией. Вслед за этим нижегородцы одолели московское «Динамо» в серии пенальти в рамках Кубка России. Второй результат мог рассматриваться как неожиданный. Обе эти встречи прошли на стадионе «Нижний Новгород».

Первый тайм получился по игре плотным и небогатым на какие-то атакующие интересности. Команды не видели особого смысла раскрываться ещё до перерыва, ведь впереди у них оставался целый второй тайм. «Пари НН» при этом не делал скидку на то, что играл на выезде. То есть гости в большей степени действовали первым номером, чаще владели мячом.

Из моментов в первом тайме выделить практически нечего. Но кое-что всё-таки было. На шестой минуте Егорычев пробивал головой после диагонального навеса с левого фланга и немного не попал в правый угол. Из гостей перед перерывом отметился дальним ударом Севикян, только вот это не составило проблем для выловившего мяч Помазуна.

На 47-й минуте снова Севикян приложился по воротам соперника с подступов к штрафной площади и отправил мяч аккурат в руки Помазуна. Через восемь минут ситуация у ворот уральцев оформилась уже опаснее. После неловкой срезки в подкате от защитника хозяев Трошечкин с левого угла вратарской переправлял мяч в створ, однако угодил также в Помазуна.

Впоследствии «Урал» добился определённого преимущества, и оборона нижегородцев стала несколько потрескивать. На 74-й минуте Каштанов делал доставку справа, и срикошетивший от Каккоева мяч полетел параболой в пустые ворота, но в последний момент Тихий успел вторым этажом вынести сферу с ленточки.

На 84-й минуте Дмитриев поймал на ногу передачу справа от Егорычева и влёт пробил рядом с левой штангой. В добавленные пять минут «Урал» предпринимал финальные попытки вырвать победу, но не срослось. Поэтому зафиксирована первая нулевая ничья в нынешнем сезоне РПЛ – в десятом по счёту матче. Были ничьи 2:2, 3:3 и 0:0, а 1:1 ещё не было.

Кирилл Иванцов