Известны составы на матч «Урала» и «Пари НН» во втором туре РПЛ

Виктор Ганчаренко и Сергей Юран объявили стартовые составы на поединок второго тура Премьер-лиги между «Уралом» и «Пари НН».

Стартовый состав «Урала»: Помазун, Мамин, Бевеев, Бегич, Эмерсон, Аюпов, Егорычев, Мишкич, Кики, Юшин, Гильерме.

Стартовый состав «Пари НН»: Нигматуллин, Живоглядов, Тихий, Каккоев, Гоцук, Юлдошев, Калинский, Трошечкин, Михайлов, Майга, Севикян.

Напомним, что матч второго тура Российской премьер-лиги между «Уралом» и «Пари НН» пройдёт сегодня, 29 июля, на «Екатеринбург Арене». Стартовый свисток назначен на 17:30 по московскому времени.