Аюпов забил за «Урал» в двух дебютных матчах в разных турнирах

Новичок полузащиты «Урала» Тимур Аюпов установил необычное достижение – он вышел на поле за новую команду в матче РПЛ, а после – Кубка России. И умудрился в обоих встречах отличиться голом.

Напомним, что в минувшую субботу уральцы принимали дома столичный ЦСКА в рамках РПЛ. Аюпову удалось забить «армейцам», отметившись первым голом за клуб в своём первом матче. Та встреча завершилась победой хозяев - 2:1.

Во вторник «Уралу» повезло меньше – в гостях команда Виктора Ганчаренко уступила столичному «Локомотиву», однако с поля Аюпов без гола не ушёл и распечатал ворота Ильи Лантратова.

О том, как «Локомотив» одержал волевую победу над «Уралом» в Кубке России, читайте в нашем обзоре.