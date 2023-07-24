Помазун признался, что мечтает уехать в Европу

Голкипер «Урала» Илья Помазун ответил на вопрос о своём будущем.

«Моя мечта — уехать в европейский чемпионат. Хотелось бы попробовать свои силы, вновь услышать гимн Лиги чемпионов, Лиги Европы», — приводит слова Помазуна «Матч ТВ».

Футболист отметил, что у него нет никаких предпочтений по чемпионату, он может поехать как во Францию, так и в Бельгию или Швейцарию.

Права на 26-летнего вратаря принадлежат ЦСКА, но он уже на протяжении четырех лет играет в аренде в «Урале». Контракт Помазуна с «армейцами» рассчитан до 2028 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость голкипера в два миллиона евро.