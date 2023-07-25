В «Урале» рассказали, когда Газинский вернётся на поле

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов назвал приблизительный срок, когда опытный хавбек «шмелей» Юрий Газинский вернётся на футбольное поле.

«Газинский сейчас лечится, восстанавливается. Возможно, вернётся в конце августа», - цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Газинский не играет уже с апреля. Он получил травму плеча в игре 23 тура прошлого сезона РПЛ против столичного ЦСКА (1:2) и выбыл на долгий срок. После полученной травмы игрока прооперировали.

За «Урал» экс-игрок сборной России выступает с прошлого календарного года.

Григорий Иванов пожелал «Уралу» стабильности