Сунгатулин признался, что хочет поиграть в Европе

Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин рассказал, хочет ли он попробовать свои силы в европейском клубе.

«Конечно, хочется поиграть в Европе! Думаю, это мечта любого российского футболиста. И неважно, в каком чемпионате», — приводит слова Сунгатулина «Спорт День за Днем».

В текущем сезоне 21-летний опорный хавбек принял участие в одной игре чемпионата России, в которой не отметился голевыми действиями. Контракт Сунгатулина с «Уралом» рассчитан до 2025 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 600 тысяч евро.

Предстоящий матч «Урал» проведет 29 июля. Соперником екатеринбургского клуба станет «Пари НН». Встреча второго тура РПЛ начнется в 17:30 по мск.