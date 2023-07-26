Мишкич: «Мне и моей семье нравится в Екатеринбурге»

Хорватский легионер «Урала» Даниэль Мишкич рассказал, почему решил продлить свой трудовой договор с уральским клубом.

«Ко мне был интерес от зарубежных клубов, однако мне и моей семье нравится жить в Екатеринбурге. Мы в России уже пять лет и здесь для меня и моих близких есть всё, что нужно. Да и меня как футболиста устраивает РПЛ», - делится хорват с порталом Sport24.

Напомним, продлил своё трудовое соглашение со «шмелями» ещё на два сезона легионер в минувшем мае. Игроком уральцев полузащитник является уже три года.