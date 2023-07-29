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​Контракт между «Уралом» и Шатовым был продлён

29 Июля 2023 • 15:27 Комментировать (1)
Урал
...
Пари НН
Через 0 ч. 13 мин.

В «Урале» по-прежнему рассчитывают на Олега Шатова, хотя он давно восстанавливается от травмы. По словам президента екатеринбургского клуба Григория Иванова, контракт с 32-летним игроком был пролонгирован.

«Мы заранее включили Олега в заявку, потому что по окончании сезона продлили с ним договор. Он, как я говорил и раньше, бессрочный. Мы всегда рассчитываем на Олега, будет у него здоровье - будет играть», - сказал Иванов, чьи слова приводятся на страницах сайта «Матч ТВ».

Иванов отметил, что Шатов будет восстанавливаться после повреждения до конца лета.

Всего за «Урал» Олег Шатов провёл 151 официальный матч. В них полузащитник записал на свой счёт 17 голов и 18 результативных передач на партнёров.

В субботу, 29 июля, «Урал» сыграет против «Пари НН». Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов Олег Шатов
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УРАЛ ПАРИ НН
Комментарии (1)
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ингерман
29 Июля 2023 в 15:48
ай..
дубовай гарнетур харош в любом даму
хрусталь у шкафу ни нужан никаму..
А-ха-ха-ха! )))
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