​Контракт между «Уралом» и Шатовым был продлён

В «Урале» по-прежнему рассчитывают на Олега Шатова, хотя он давно восстанавливается от травмы. По словам президента екатеринбургского клуба Григория Иванова, контракт с 32-летним игроком был пролонгирован.

«Мы заранее включили Олега в заявку, потому что по окончании сезона продлили с ним договор. Он, как я говорил и раньше, бессрочный. Мы всегда рассчитываем на Олега, будет у него здоровье - будет играть», - сказал Иванов, чьи слова приводятся на страницах сайта «Матч ТВ».

Иванов отметил, что Шатов будет восстанавливаться после повреждения до конца лета.

Всего за «Урал» Олег Шатов провёл 151 официальный матч. В них полузащитник записал на свой счёт 17 голов и 18 результативных передач на партнёров.

В субботу, 29 июля, «Урал» сыграет против «Пари НН». Не пропустите текстовую трансляцию.