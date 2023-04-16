«Факел» в этом сезоне РПЛ забил 12 голов со стандартов без учета пенальти – больше всех в лиге

Воронежский «Факел» в этом сезоне Российской премьер-лиги забил 12 голов со стандартов без учёта 11-метровых ударов, что является лучшим показателем среди всех команд лиги.

Сегодня, 16 апреля, в рамках 23-го тура РПЛ «Факел» на своём поле сыграл вничью с грозненским «Ахматом». Мяч у хозяев забил защитник Сергей Божин с передачи со штрафного в исполнении Романа Акбашева.

Воронежский клуб в настоящий момент располагается в зоне стыков, находясь на 14-й строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 18 набранных очков. В следующем туре их ждёт игра против «Оренбурга».