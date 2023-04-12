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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ташуев: «Ахмат» поборется за самое высокое место в истории клуба»

12 Апреля 2023 • 17:42 Комментировать
Факел
...
Ахмат
16.04 16:30

Наставник «Ахмата» Сергей Ташуев ответил на вопрос о целях команды на оставшуюся часть сезона.

«Давайте поборемся за самое высокое место в истории клуба. Мы к этой цели стараемся идти. Мы хотим быть повыше того места, которое обычно занимает «Ахмат», — заявил Ташуев в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

После 22 туров «Ахмат» занимает пятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 36 набранных очков. Добавим, что рекорд грозненского клуба — пятая строчка, на которой они оказались по итогам сезона 2016/17.

В 23-м туре команда Ташуева встретится в гостях с «Факелом», матч пройдет 16 апреля в 16:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Ташуев Ахмат
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ФАКЕЛ АХМАТ
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