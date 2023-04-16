«Факел» - «Ахмат»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В 23-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Факел» и «Ахмат».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Факел - Ахмат
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Протокол игры
|15'Тимофеев Артём (0:1)
Свинов Илья•Божин Сергей•Морозов Евгений•Суслов Кирилл•Черов Василий•Якимов Вячеслав•Акбашев Роман•Квеквескири Ираклий•Альшин Ильнур•Аппаев Хызыр•Марков Евгений
Шелия Гиорги•Уциев Ризван•Семёнов Андрей•Шатара Милош11' (Нижич Зоран (11') •Богосавац Мирослав•Швец Антон•Тимофеев Артём•Садулаев Лечи•Камилов Владислав•Харин Евгений•Конате Мохамед II
16 апреля. Стадион "Центральный стадион профсоюзов" (Воронеж).
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