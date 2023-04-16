Результативный мир: «Факел» и «Ахмат» не определили сильнейшего в Воронеже

Воронежский «Факел» и «Ахмат» схлестнулись в рамках чемпионата России. Встреча 23-го тура РПЛ состоялся 16 апреля на стадионе «Центральный».

В прошлом туре «Факел» уступил «Торпедо» и значительно сократил шансы на спокойную концовку сезона. Воронежцам срочно нужно мобилизоваться, если они хотят избежать стыковых матчей – отставание от «Крыльев» составляло семь очков, но домашняя игра против «Ахмата», который уже сейчас спокоен и практически остался без турнирной мотивации, представлялась хорошим плацдармом для победы и трёх очков.

Но «Ахмат» думал иначе. Первая же (и единственная опасная) атака гостей в первом тайме завершилась точным ударом. Лечи Садулаев на правом краю разобрался с опекунами, окинул поле взглядом и навесил на угол вратарской. Туда примчался Артём Тимофеев, опередил Свинова, опрометчиво вышедшего из ворот, и точно пробил по опустевшему створу. Ошибка голкипера и 0:1 в пользу гостей.

Далее инициативу захватил «Факел». Очень много Воронеж бомбардировал ворота Шелии, за тайм накопив 14 ударов в сторону ворот, но с точностью были большие проблемы. Всего дважды мяч прилетел в створ, всего однажды удар был опасным – Квеквескири плотно выстрелил из-за пределов штрафной площади, но Георги Шелия сыграл без нервов, уверенно мяч парировав.

«Ахмат» много сидел в обороне, опасных моментов почти не допускал и про контратаки не забывал. В одной из таковых Конате почти протащил мяч в штрафную площадь, но Божин в подкате остановил его рукой. Рефери взяли паузу, прокрутили пару повторов, но пенальти в итоге не поставили. Активнее забегали команды во втором тайме. Виной тому стал «Факел», который к часу игрового времени разгорелся по-настоящему.

Роман Акбашев со стандарта словно рукой забросил мяч к углу вратарской площади, там Сергей Божин опередил соперника и вколотил мяч в ближний угол – 1:1. Следом Роман мог и сам отличиться: накрыл защитника у угла штрафной площади и сразу пробил по воротам «шведой». Знатно закрутил Акбашев, классно приложился, но «Ахмат» выручила штанга. Вообще, воронежцы знатно поджали гостей, до последнего бились за победу.

Ираклий Квеквескири заработал опаснейший стандарт на дуге штрафной площади, сам же его разыграл, прокинул себе под левую и пробил. Но в створ немного не попал. В концовке матча и у «Факела» иссякли силы, «Ахмат» особо вперёд и не рвался, хотя на последних секундах обязан был вырывать победу. После подачи со стандарта возникла суматоха, мяч врезался в штангу, затем Агаларов добивал с метра, но на "ленточке" спас хозяев Божин. Результативную ничью в итоге расписали команды.