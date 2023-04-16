Защитник «Ахмата» Уциев подвёл итоги матча против «Факела»

Защитник грозненского «Ахмата» Ризван Уциев выскзался о ничьей в матче 23-го тура Российской премьер-лиги против воронежского «Факела» (1:1).

Игрок отметил, что, как и ожидалось, матч получился тяжёлым, а болельщики соперника оказали своей команде хорошую поддержку.

«Поле тут достаточно тяжелое. Команда «Факел» хорошо прессинговала. Были моменты и у «Факела», и у нас в конце, потому считаю ничью закономерным результатом», - приводит слова Уциева Metaratings.ru..

«Ахмат» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице, а «Факел» занимает место в зоне стыков, находясь на 14-й строчке.