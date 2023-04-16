«Факел» отыгрался в матче с «Ахматом»

В эти минуты проходит матч 23-го тура Премьер-лиги между «Факелом» и «Ахматом». Гости быстро повели после подачи с правого фланга и удара головой Артёма Тимофеева, при этом голкипер соперника Илья Свинов запоздал с выходом и вместо мяча ударил соперника. Коллектив из Воронежа ответил голевой атакой в начале второй половины матча. Роман Акбашев слева выполнил подачу, и Сергей Божин метров с пяти головой пробил в левую девятку ворот противника - 1:1.

Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.