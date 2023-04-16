«Факел» и «Ахмат» назвали составы на очный матч

В одном из воскресных матчей 23-го тура чемпионата России будут играть «Факел» и «Ахмат».

Воронежская команда выйдет на футбольное поле в таком составе: Свинов, Суслов, Божин, Черов, Морозов, Акбашев, Альшин, Якимов, Квеквескири, Марков, Аппаев.

Стартовый состав грозненцев, в свою очередь, выглядит так: Шелия, Уциев, Семёнов, Богосовац, Шатара, Тимофеев, Камилов, Швец, Садулаев, Харин, Конате.

Футболисты «Факела» и «Ахмата» услышат стартовый свисток главного арбитра в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.