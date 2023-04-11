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Селюк: «Скорее всего, «Ахмат» продаст Конате»

11 Апреля 2023 • 23:33 Комментировать
Факел
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Ахмат
16.04 16:30

Футбольный агент форварда «Ахмата» Мохамеда Конате Дмитрий Селюк полагает, что нападающий может быть продан грозненским клубом в конце текущего сезона.

«Скорее всего его кто-нибудь купит, у него будут предложения. В «Ахмат» уже обращались по поводу его трансфера, но они его не отдавали. Полагаю, если сейчас предложение устроит клуб, то почему бы и нет?», - рассказал Селюк Metaratings.

На счету 25-летнего форварда в 22-х проведённых матчах текущего сезона девять голов и один ассист. Его контракт с грозненцами завершится по окончании следующего футбольного сезона.

Ранее Конате заявлял, что может получить гражданство РФ.

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Евро-Футбол.Ру,
мохамед конате Ахмат
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