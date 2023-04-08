Бериша признан лучшим игроком матча «Ахмат» - «Урал»

Полузащитник грозненского «Ахмата» Бернард Бериша заслуженно признан лучшим игроком матча «Ахмат» - «Урал», который состоялся сегодняшним вечером в столице Чечни – городе Грозный.

Напомним, что «Ахмат» забил в ворота «Урала» два мяча, участие в которых принял непосредственно Бериша. Сначала он сделал ассист на Евгения Харина, который на пятой минуте встречи поразил ворота уральцев. А затем забил и сам, выиграв борьбу за мяч у защитника соперника.

Благодаря трём набранным очкам «Ахмат» взлетел на пятое место в турнирной таблице РПЛ, у грозненцев теперь 36 баллов. К слову, «Ахмат» не проигрывает в официальных встречах уже три тура Премьер-лиги кряду.