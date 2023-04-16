Ташуев: «Непростая дорога, но нормально, я думаю, что все восстановились»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Факелом».

- Сложная логистика, добирались до Воронежа непросто. Скажется ли это на состоянии вашей команды?

- Логистика не самая сложная. Я в своей жизни многое видел. И когда я однажды работал в команде из города Баксана «Автозапчасть», мы ехали выезд на автобусе в Калугу, буферная зона второй лиги, нас в Воронеже останавливает гаишник и говорит: «Что ты за запчасти везешь?», показывая на автобус. Как раз перед Воронежом. А если серьезно, непростая дорога, но нормально. Я думаю, что все восстановились и готовы играть, поэтому не проблема.

- Бернард Бериша отсутствует в заявке. Почему?

- Повреждение небольшое.

- Как изменится игра вашей команды в связи с отсутствием Бернарда Бериши?

- Она не будет меняться в отношении стиля. Единственное, что мы внесли коррективы в плане того, как надо сыграть. А так у нас стиль один - стремиться атаковать и обороняться всей командой.