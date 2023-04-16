Бериша получил травму бедра и пропускает игру с «Факелом»

Нападающий «Ахмата» Бернард Бериша пропускает матч 23-го тура Российской премьер-лиги с «Факелом».

Как сообщает официальный телеграм-канал грозненской команды, Бериша получил мышечную травму бедра в домашнем матче с «Уралом». Футболист остался в Грозном и восстанавливается после повреждения. Есть вероятность, что 31-летний вингер сможет сыграть уже в следующем туре.

В текущем сезоне Бериша принял участие в 26 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей и записал на свой счет два ассиста.

В эти минуты «Ахмат» играет на выезде против «Факела». За текстовой трансляцией поединка можно следить на портале LiveResult.