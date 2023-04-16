Пятибратов: «Уверен, что мы в хорошем психологическом состоянии подошли к этому матчу»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Ахматом».

- Ваша команда проиграла два последних матча с общим счетом 0:4. В каком психологическом состоянии находится сейчас команда?

- Да, в нормальном состоянии, мы разобрали, проанализировали. Сейчас у нас нет времени расстраиваться, впереди важный матч. Я уверен, что мы в хорошем психологическом состоянии подошли к этому матчу.

- С учетом последних результатов сегодня главная задача - не проиграть?

- Да у нас всегда главная задача - побеждать. Не всегда получается, но сегодня мы будем к этому стремиться, естественно.

- Вопрос по составу. На фланге у вас есть выбор Магаль и Брахими. А сегодня играет Василий Черов. Почему?

- Это плановые вещи. На данный момент Василий выходит в стартовом составе, а дальше будем смотреть, как будет складываться матч. У нас есть, естественно, стратегия на игру, поэтому всё увидим на поле.