Факел - Ахмат: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В 23-м туре Премьер-лиги «Факел» примет «Ахмат». Из-за обилия ничейных результатов и всего двух побед коллектив из Воронежа ведет борьбу за выживание. Гости, наоборот, отличаются бескомпромиссностью и возобновили сезон хорошими результатами, уступив только «Локомотиву». До завершения РПЛ восемь туров, и «Факелу» нельзя разбазаривать очки, если команда хочет избежать стыков.

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