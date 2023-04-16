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Факел - Ахмат: где смотреть прямую трансляцию онлайн

16 Апреля 2023 • 07:48 Комментировать
Факел
...
Ахмат
Через 7 ч. 50 мин.

В 23-м туре Премьер-лиги «Факел» примет «Ахмат». Из-за обилия ничейных результатов и всего двух побед коллектив из Воронежа ведет борьбу за выживание. Гости, наоборот, отличаются бескомпромиссностью и возобновили сезон хорошими результатами, уступив только «Локомотиву». До завершения РПЛ восемь туров, и «Факелу» нельзя разбазаривать очки, если команда хочет избежать стыков.

С 16:30 смотрим игру на «Матч ТВ», «Матч Премьер» и Arena Sport 3 Serbia. Текстовый репортаж на LiveResult.ru. Бесплатная видеотрансляция матча доступна у букмекера WinLine.

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Факел Ахмат
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ФАКЕЛ АХМАТ
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Оренбург Оренбург
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.42 3.90 2.70
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Факел Факел
Ахмат Ахмат
2.60 3.70 2.60
Видео
16.04.23 в 19:00
Ростов Ростов
Зенит Зенит
5.00 4.10 1.67
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