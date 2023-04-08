«Ахмат» стал первой командой сезона РПЛ по числу быстрых голов

Грозненский «Ахмат» сегодня уверенно обыграл уставший от баталий в Кубке России екатеринбургский «Урал» - 2:0. Первый гол победного матча грозненцы организовали на пятой минуте благодаря точному удару Евгения Харина.

Как отмечают аналитики Opta, теперь «Ахмат» является лидером сезона в Российской премьер-лиге по числу быстрых голов, забитых до 15-й минуты матча – их у чеченского клуба набралось восемь.

Отметим, что после победы «Ахмат» потеснил в турнирной таблице столичное «Динамо», набрав 36 очков. Теперь у клуба из Грозного пятое место. Правда, совсем скоро начнётся главный по вывеске матч игрового дня, в котором «бело-голубые» встретятся со «Спартаком». Не пропустите текстовую трансляцию события от коллектива портала Liveresult.ru.