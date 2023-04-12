Уциев рассказал, что в Грозном спортсмены редко платят за еду

Защитник «Ахмата» Ризван Уциев ответил на вопрос о том, угощают ли в Грозном в ресторанах известных футболистов.

«У нас даже если ты не такой известный футболист или спортсмен, могут где-то накормить, поддержать, заплатить за тебя. Это у нас норма. Даже приезжие футболисты вам скажут, что они редко где-то платят за еду», — приводит слова Уциева Sport24.

Футболист добавил, в этом плане очень хорошая атмосфера, ведь там такие традиции.

В текущем сезоне 35-летний Уциев провел 15 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет один ассист.

После 22 туров «Ахмат» идет на пятой строчке в чемпионате России, имея в своей копилке 36 баллов.

Ранее Уциев заявил, что не считает себя легендой «Ахмата».