Квеквескири: «Опять 1:1, ничья, которая нам по факту не нужна»

Лучший футболист матча «Факел» - «Ахмат» (1:1) Ираклий Квеквескири поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Неоднозначная игра, много созданных моментов «Факелом», но в концовке всё могло обернуться иначе. Что вы скажете по этому матчу?

- Что я могу сказать? Опять 1:1, ничья, которая нам по факту не нужна. Я думаю, что сегодня мы играли лучше, чем «Ахмат», и я думаю, что «Ахмат» это признает. Мы создали больше моментов, но, к сожалению, допускаем глупые ошибки. В первом тайме у нас было достаточно много хороших подходов, мы лучше играли что первый, что второй тайм и не разделялись, как в прошлых матчах, там первый лучший или худший. В этом матче мы все 90 минут хорошо действовали, но бывают ошибки, когда ты спешишь, хочешь забить. Когда в концовке устаешь, слава богу, Серёга Божин спас, это его подарок сегодня.

- То есть, после того, как вы уйдете от нас, эта награда достанется Сергею Божину?

- Вы мне ее уже вручили, но я могу отдать Сергею Божину, это спасение во всем матче. Что касается команда, она была лучшей на поле, спасибо всем, кто сегодня вышел на замену, отдавались не меньше, чем ребята, которые вышли на поле в начале матча.