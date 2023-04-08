«Факел» не может победить в гостях в РПЛ уже 25 матчей кряду

Воронежский «Факел» сегодня на выезде уступил своему прямому конкуренту с подвала турнирной таблицы Российской премьер-лиги – футбольному клубу «Торпедо» из Москвы, 0:2.

Как уточняют аналитики Opta, сегодняшнее поражение стало для воронежцев юбилейной, 25-й игрой на выезде, в которой они не смогли победить в рамках элитного дивизиона России.

Добавим, что воронежцы никогда в своей истории не побеждали в Москве в рамках Премьер-лиги: у них набралось 23 выездных игры против столичных команд, 21 из которых они проиграли, а ещё в двух сыграли вничью.

Напомним, что после поражения «Факела» команды не поменялись местами в хвосте турнирной таблицы – воронежцы по-прежнему на 14 месте, у команды 17 очков. «Торпедо» замыкает турнирную таблицу на 16 месте, но теперь сравнявшись с «Химками» по очкам – у обоих по 13 баллов.