Уциев не считает себя легендой «Ахмата»

Капитан «Ахмата» Ризван Уциев высказался о своей роли в грозненской команде.

«Я — легенда «Ахмата»? Таких ощущений нет. Действительно, я давно играю за «Ахмат». Все узнают, поддержка очень большая в республике. Это дополнительный стимул для меня», — приводит слова Уциева Sport24.

35-летний защитник является воспитанником «Ахмата» и выступает за основную команду с 2010 года. В нынешнем сезоне Уциев принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров и отдал один голевой пас. Действующий трудовой договор футболиста с «Ахматом» истекает предстоящим летом.

Подопечные Сергея Ташуева занимают пятое место в чемпионате России, набрав 36 очков за 22 игры.