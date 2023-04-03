Конате заявил, что может получить российский паспорт

Нападающий грозненского «Ахмата» Мохамед Конате ответил на вопрос о возможном получении российского паспорта.

«Пока ничего конкретного нет. Этот вариант действительно возможен в будущем. Меня в России все устраивает. У меня нет никаких претензий к этой стране. Все топ!» - передает слова футболиста издание «РБ Спорт».

Конате перешел в грозненский клуб и подмосковных «Химок» в 2021 году. С того момента он провел за «Ахмат» 48 матчей, в которых отметился 17 забитыми мячами.

После 21-го тура Премьер-лиги грозненцы набрали 33 балла и занимают шестое место в турнирной таблице.