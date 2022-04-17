Клаудиньо: Если в каждом матче будем выкладываться, то никто нас не догонит

Бразильский нападающий «Зенита» Клаудиньо высказался по поводу шансов питерской команды на чемпионство в этом сезоне.

Клаудиньо сказал, что футболисты «Зенита» прекрасно понимают, что должны просто побеждать в оставшихся матчах. Бразилец отметил, что если игроки будут выкладываться в каждом матче, то никто не догонит питерскую команду в турнирной таблице. Форвард добавил, что к оставшимся поединкам нужно относиться, как к финалам.

Напомним, что «Зенит» уверенно переиграл «Урал» со счётом 3:1 и пока лидирует в таблице. Подопечные Сергея Семака на три очка опережают «Динамо».