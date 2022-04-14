Адамов: «Постараемся обыграть «Урал»

Защитник «Зенита» Арсен Адамов высказался о предстоящей игре с «Уралом» в рамках 25-го тура Тинькофф РПЛ.

«Против бывшей команды играть всегда приятно. Постараемся обыграть «Урал». Первый матч против «Зенита» помню, это была моя лучшая игра в сезоне.

Я уже полностью адаптировался к «Зениту», привык к ребятам и требованиям тренерского штаба», — приводит слова Адамова «СЭ».

22-летний россиянин перешёл из «Урала» в «Зенит» в январе 2022 года за €5 млн.

Матч между уральской и питерской командами состоится 16 апреля в Санкт-Петербурге.