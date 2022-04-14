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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Адамов: «Постараемся обыграть «Урал»

14 Апреля 2022 • 11:19 Комментировать
Зенит
...
Урал
16.04 16:30

Защитник «Зенита» Арсен Адамов высказался о предстоящей игре с «Уралом» в рамках 25-го тура Тинькофф РПЛ.

«Против бывшей команды играть всегда приятно. Постараемся обыграть «Урал». Первый матч против «Зенита» помню, это была моя лучшая игра в сезоне.

Я уже полностью адаптировался к «Зениту», привык к ребятам и требованиям тренерского штаба», — приводит слова Адамова «СЭ».

22-летний россиянин перешёл из «Урала» в «Зенит» в январе 2022 года за €5 млн.

Матч между уральской и питерской командами состоится 16 апреля в Санкт-Петербурге.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Урал Арсен Адамов
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ЗЕНИТ УРАЛ
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