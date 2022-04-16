Шалимов прокомментировал поражение «Урала» от «Зенита»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал поражение от «Зенита» (1:3) в матче 25-го тура РПЛ.

«Начали неважно. В первые минуты было много угловых, за счет которых осуществлялось давление», — сказал Шалимов после игры.

Тренер добавил, что «Урал» надеялся выдержать натиск хозяев, но на 10-й минуте получили дурацкий пенальти. Шалимов признал, что победа «Зенита» стала закономерной. Единственное, что порадовало тренера, это последние минуты матча.

«Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ, набрав 55 очков. Ближайший преследователь «Динамо» имеет в активе 52 очка.

«Урал» с 21 очком остался на предпоследнем 15-м месте.