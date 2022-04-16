Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шалимов прокомментировал поражение «Урала» от «Зенита»

16 Апреля 2022 • 19:01 Комментировать
Зенит
3:1
Урал
окончен

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал поражение от «Зенита» (1:3) в матче 25-го тура РПЛ.

«Начали неважно. В первые минуты было много угловых, за счет которых осуществлялось давление», — сказал Шалимов после игры.

Тренер добавил, что «Урал» надеялся выдержать натиск хозяев, но на 10-й минуте получили дурацкий пенальти. Шалимов признал, что победа «Зенита» стала закономерной. Единственное, что порадовало тренера, это последние минуты матча.

«Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ, набрав 55 очков. Ближайший преследователь «Динамо» имеет в активе 52 очка.

«Урал» с 21 очком остался на предпоследнем 15-м месте.  


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Игорь Шалимов РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Уфа 1:1 ЦСКА Москва
окончен Зенит 3:1 Урал
Идет 78 минута Спартак Москва 1:1 Рубин 1.40 5.00 9.00
17.04  14:00 Арсенал Тула ... Ростов
17.04  16:30 Крылья Советов ... Краснодар 1.65 3.85 5.30
17.04  16:30 Сочи ... Локомотив Москва 1.75 3.80 4.70
17.04  19:00 Нижний Новгород ... Химки
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Апреля
20:35 · Россия. Премьер-лига
Семак прокомментировал победу над «Уралом»
20:32 · Россия. Премьер-лига
Юри Алберто объяснил, что означает его празднование гола
20:26 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Буду рад, если «Динамо» заберет золото»
20:18 · Россия. Премьер-лига
Чернов рассказал, чего не хватило «Спартаку» в первом тайме в игре с «Рубином»
20:06 · Россия. Премьер-лига
Семак высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ
20:00 · Россия. Премьер-лига
Мозес получил травму и рискует быть заменённым в перерыве матча с «Рубином»
19:42 · Россия. Премьер-лига
Умяров получил повреждение в первом матче после ранее полученной травмы
19:33 · Россия. Премьер-лига
Клубное приложение ЦСКА от портала Sports.ru удалено из Google Play
19:33 · Россия. Премьер-лига
Лисакович дважды попал в штангу одним ударом в матче со «Спартаком»
19:03 · Россия. Премьер-лига
Кучаев не сыграет со «Спартаком» 1
19:01 · Россия. Премьер-лига
Шалимов прокомментировал поражение «Урала» от «Зенита»
18:36 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий объяснил, почему Кучаев находится на скамейке запасных
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» Москва — «Рубин»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:1 7
18:20 · Россия. Премьер-лига
Дзюба прервал свою безголевую серию в РПЛ в 8 матчей 1
18:04 · Россия. Премьер-лига
Ломовицкий впервые сыграет против «Спартака» после ухода из своего бывшего клуба
Все новости
Рекомендуем