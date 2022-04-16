Дзюба прервал свою безголевую серию в РПЛ в 8 матчей

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба забил третий гол своей команды в домашней игре чемпионата России против «Урала». Ранее форвард не мог забить в турнире на протяжении 8 матчей подряд.

Сейчас петербургский клуб лидирует в домашнем матче с «Уралом» со счётом 3:1. За «сине-бело-голубых» забивали Клаудиньо, Альберто и Дзюба. За гостей дальним ударом отличился Железнов.

Если «Зенит» сможет довести матч до победного конца, то подопечные Сергея Семака продолжат опережать в турнирной таблице московский «Динамо» на 3 очка. Ранее команда Сандро Вагнера обыграла дома «Ахмат».