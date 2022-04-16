Семак прокомментировал победу над «Уралом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что ему есть о чем подумать после победы над «Уралом (3:1) в матче 25-го тура РПЛ.

«В первую очередь хочу поздравить команду и болельщиков с победой, важные три очка. По качеству игра была немного рваная. Какими-то отрезками демонстрировали хороший футбол», - сказал Семак журналистам.

Тренер добавил, что «Зенит» иногда сбавлял обороты, а также команде не хватало движения и агрессии, чтобы играть более активно. Семак заявил, у «Зенита» пища для размышления есть и тренерский штаб будет работать дальше перед заключительными матчами в сезоне.

«Зенит» после этой победы оторвался от ближайшего преследователя «Динамо» на три очка и снова единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ.

В 25-м туре команда Семака сыграет на выезде против «Краснодара» 25 апреля.