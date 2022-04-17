Орлов: Дзюба замедляет игру «Зенита»

Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал о том, что думает по поводу игры форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в поединке с «Уралом».

Орлов сказал «Спорт-Экспрессу», что Дзюба, хочешь или не хочешь, но уже замедляет игру питерской команды. Комментатор отметил, что хоть Артём и забил, но это больше не его заслуга, а партнёров, которые вывели форварда на очень выгодную позицию. Орлов добавил, что не знает, продлит ли руководство «Зенита» контракт с Дзюбой, но такими футболистами лучше не разбрасываться.

Напомним, что Артём Дзюба в этом сезоне провёл в РПЛ 24 встречи, в которых забил 11 мячей и сделал пять результативных передач.