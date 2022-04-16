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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» уверенно разобрался с «Уралом», вернув себе единоличное лидерство в РПЛ

16 Апреля 2022 • 18:29 Комментировать (12)
Зенит
3:1
Урал
окончен

В матче 25-го тура РПЛ «Зенит» принимал «Урал» из Екатеринбурга.

Протокол игры  
Зенит 3:1Урал
(1:0) Клаудиньо12'   
(2:0) Алберто Юри37'   
(3:0) Дзюба Артём78'   
  84'Железнов Юрий (3:1)
Кержаков МихаилБарриос ВилмарЧистяков Дмитрий   71'Дуглас СантосАлип НуралыКузяев Далер   51'  57' (Оздоев Магомед (  57') Клаудиньо  73' (Вендел Маркус (  73') Круговой Данил   26'  57' (Сутормин Алексей (  57') Малком Филипе   54'Алберто ЮриСергеев Иван  72' (Дзюба Артём (  72')
Запасные: Ерохин АлександрБязров ДавидАдамов АрсенМостовой АндрейКизеев Михаил
Помазун ИльяМагомадов Чингиз   16'  46' (Колесниченко Кирилл (  46') Мамин АртёмКузьмичев Иван   11'Гогличидзе ЛеоГаджимурадов Рамазан  65' (Железнов Юрий (  65') Августиняк РафалМишкич ДаниэльШатов ОлегЕгорычев Андрей   45'  79' (Агеев Михаил (  79') Бикфалви Эрик   66'  79' (Подберёзкин Вячеслав (  79')
Запасные: Юшин АлександрЛандаков ДмитрийЕвсеев АлексейДинга Доминик
16 апреля. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).

 

Завершил «Зенит» очень сложный вояж по югу России. Сыграли вничью 0:0 на «Фиште», с трудом одолели «Ахмат» в Грозном – 2:0. По итогам гостевых матчей чемпиона «Динамо» вновь приблизилось на расстояние трёх очков, поэтому расслабляться команде Сергей Семака нельзя. Ну разве что чуть-чуть, потому что наконец «Зенит» играет дома и в соперниках имеет команду из нижней части таблицы. Даже из зоны вылета, ведь «Урал» вместе с «Уфой» и «Арсеналом» в самом подвале.

Не стал чемпион откладывать дело в долгий ящик, решив вопрос с победителем ещё в первом тайме. Бодрая пара нападающих появилась в старте, как раз она и предопределила успех. Иван Сергеев уже на девятой минуте заработал пенальти, получив локтем от Кузьмичева. Мешков посмотрел повтор и указал на 11 метров. Клаудиньо пробил неудачно, но из игры не выключился. Помазун отбил удар бразильца с пенальти, но на добивании решил сам же Клаудиньо – 1:0.

Дальше «Зенит» слегка успокоил игру. Долгое время на поле ничего не происходило и, казалось, на перерыв команды уйдут с тем же счётом. Но тут питерцам помогли гости. Неудачный вынос Магомадова стал добычей Барриоса, а Вильмар моментально развернул контратаку на Малкома. Бразилец продлил наступление передачей на Юри Алберто, выведя своего соотечественника на рандеву с Помазуном. Форвард своего шанса не упустил – 2:0.

«Урал» явно подкосил гол в раздевалку. Первый интересный момент гости создали только во втором тайме: Гаджимурадов продрался по флангу и классно навесил, Августиняк опередил Чистякова, но пробил не лучшим образом. Похожей атакой ответил «Зенит». Только удар у Малкома, завершавшего кросс, получился – «Урал» спас Помазун, а Иван Сергеев в борьбе с защитником опять же добил точно в голкипера.

Третьего гола пришлось ждать долго. Сначала Семак выпустил Дзюбу, а через шесть минут после появления на поле Артём отличился. Вендел по левому краю запустил Дугласа, а тот отдал передачу под себя. В глубине все потеряли Дзюбу, который мяч подработал и затем уже точно пробил. Правда, но этот гол у «Урала» наконец-то нашёлся ответ. Юрий Железнов чудесным ударом с правого угла штрафной площади вонзил мяч в дальнюю «девятку», порадовав нас красивым голом – 3:1.

Но за один красивый мяч очков не дают. «Зенит» уверенно победил «Урал», вновь оторвавшись от московского «Динамо» на три очка. В этом туре диспозиция не изменилась.

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Евро-Футбол.Ру,
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