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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Туктамышева ставит на «Зенит»

13 Апреля 2022 • 23:46 Комментировать
Зенит
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Урал
16.04 16:30

Российская и европейская чемпионка по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поделилась своим мнением о возможном исходе чемпионата России. По мнению Туктамышевой, «Зенит» удержит пальму первенства в турнирной таблице. Стоит учитывать, что Туктамышева является поклонницей питерского клуба. Поэтому то, что она верит в своих фаворитов - вполне естественный процесс.

- Удержит ли «Зенит» первое место? Ой, я в этом так не особо разбираюсь, но команда будет первой! - цитирует Туктамышеву «РБ-Спорт».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая ближайшего соперника на три очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Елизавета Туктамышева
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ЗЕНИТ УРАЛ
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