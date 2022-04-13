Туктамышева ставит на «Зенит»

Российская и европейская чемпионка по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поделилась своим мнением о возможном исходе чемпионата России. По мнению Туктамышевой, «Зенит» удержит пальму первенства в турнирной таблице. Стоит учитывать, что Туктамышева является поклонницей питерского клуба. Поэтому то, что она верит в своих фаворитов - вполне естественный процесс.

- Удержит ли «Зенит» первое место? Ой, я в этом так не особо разбираюсь, но команда будет первой! - цитирует Туктамышеву «РБ-Спорт».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая ближайшего соперника на три очка.