Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин поделился в интервью «Евро-Футбол.Ру» мнением по поводу чемпионской гонки с «Зенитом».

- «Динамо» снова настигло «Зенит» по очкам. Интрига не умрет до последнего тура, как думаете?

- Мне очень хочется надеяться, что чемпионская интрига будет держать нас в напряжении до последнего тура.

- У «Зенита» есть чемпионский опыт. Насколько это важно?

- Да, «Зенит» - более опытная команда. А у «Динамо» - очень молодая. Это значит нестабильная. Хорошие игры могут чередоваться с неважными. Взять вчерашний матч с «Ахматом». Он тяжело дался хозяйской команде. Причем в первом тайме у «Ахмата» были более реальные моменты забить, чем у «Динамо».

- Вы говорите, что у «Зенита» больше опыта, но он так и не смог оторваться от соперников на достаточное расстояние.

- Согласен с этим. Против лидера чемпионат все команды играют с утроенной энергией. На выезде питерцам вообще матчи даются очень тяжело. Если они и теряют очки, то на выезде.

- Такое преследование психологически давит на «Зенит», как думаете?

- Не думаю, что это давит. Там опытные ребята, поигравшие в сборных, и чемпионами они были. «Динамо» гонка преследования дается тяжелее. Когда в голове сидит мысль, что есть шанс на золото, это отрицательно сказывается на игре.

- В оставшихся турах «Динамо» сыграет с четырьмя клубами из первой восьмерки, в том числе с ЦСКА и с «Локомотивом». Сложный график?

- Да, он непростой, учитывая матч с ЦСКА. Особенно после такого крупного поражения армейцев от «Химок», которого никто не ожидал. «Локомотив» сейчас вообще играет в непонятный футбол.

- У «Зенита» на финише всего два клуба из первой восьмерки, один из которых «Краснодар», который не убеждает в этом сезоне. Получается, питерцам будет проще в концовке чемпионата?

- Не думаю, что зенитовцам будет проще. Победы на выезде, как я говорил, даются им тяжело. Это только последний матч они выиграли, а до этого шли ничьи. Да и дома команда выигрывает не сказать, что легко. Когда соперник упирается, и «Зенит» не может забить, возникают проблемы. А упираются сейчас все.

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- Сандро Шварц не имеет возможности глобально ротировать состав, из-за чего «Динамо» рискует не дотянуть в оптимальных кондициях до конца сезона. Тем более, есть еще и Кубок. Это может стать проблемой?

- Для команды, которая ставит высокие цели, это не должно становиться проблемой. Есть выбор игроков. Даже вчера выходили ребята, которые до этого тоже играли. Тюкавин вышел – забил. Очень интересный мальчишка. Скопинцев - футболист основного состава. Так или иначе у «Динамо» есть возможность варьировать состав.

- Ну а то, что в отличие от «Динамо», питерцы имеют почти два равноценных состава - это серьезное преимущество?

- Да. У них в этом плане есть преимущество. Мы ведь не в Англии. Там у всех команд по два состава. В чемпионате они играют одними футболистами, в кубке – другим. У нас, конечно, такого нет. Но вопрос больше в другом. У «Ахмата» некоторые ребята пропускали матч из-за перебора карточек. При чем игроки ведущие, основные – Уткин, например. Вышли в основном, дублеры. И все они бились. Когда Талалаева в конце показали, было по нему видно, что он понимает - игра будет до гола, и что бороться с «Динамо» очень тяжело.

Елена Григорьевская