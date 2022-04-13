В «Урале» рассказали о будущем Шатова

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, какое будущее ждет полузащитника Олега Шатова в команде.

В интервью «Чемпионату» Иванов сказал, что игрок сам примет решение. Если ему поступит хорошее предложение, то клуб не будет его держать. Если захочет играть дальше – останется. Президент «Урала» подчеркнул, что у команды с Шатовым особые отношения и, если он захочет остаться в «Урале», значит останется.

В текущем сезоне 31-летний Шатов приняло участие в пяти матчах за «Урал», но результативными действиями не отметился. Напомним, осенью 2021 года футболист объявил о приостановке карьеры.

«Урал» после 24 туров набрал 21 очко и располагается на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «шмели» сыграют на выезде против «Зенита».