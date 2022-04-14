Семак: Нам важно победить в матче с «Уралом»

Тренер «Зенита» Сергей Семак поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего поединка в РПЛ с екатеринбургским «Уралом».

Семак сказал, что питерской команде очень важно одержать победу в этом матче. Наставник «сине-бело-голубых» отметил, что это важная игра не только для «Зенита», но и для «Урала», который борется за выживание. Сергей добавил, что «шмели» являются одной из лучших оборонительных команд чемпионата, так что добыть три очка будет очень сложно.

Напомним, что на данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице и на три балла опережает московское «Динамо».