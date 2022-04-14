Вендел готов сыграть в матче с «Уралом»

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел сможет помочь питерской команде в предстоящем матче РПЛ с екатеринбургским «Уралом».

Как рассказал журналистам наставник «Зенита» Сергей Семак, бразильский футболист полноценно готовится к матчу с «Уралом» в общей группе. Напомним, что последний раз Вендел выходил на поле в середине марта, когда питерский клуб играл против самарских «Крыльев Советов».

В этом сезоне Вендел провёл в российском чемпионате 20 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя ассистами.