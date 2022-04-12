Караваеву сделали операцию, сроки его отсутствия - до четырех месяцев

Оборонец питерского «Зенита» Вячеслав Караваев сегодня лег под операционный нож, ему была сделала операция на бедре. Это означает, что в текущем сезоне 26-летний защитник питерского клуба больше не сыграет, да и в целом, может пропустить и начало следующего сезона. Оно, как правило, приходится на середину июля.

Ориентировочные сроки возвращения - примерно три-четыре месяца, от более точных прогнозов медики пока что воздерживаются, уточняет официальный сайт лидирующего в турнирной таблице чемпионата России питерского клуба.