Экс-арбитр Николаев считает, что Кузяев должен был получить красную карточку в матче с «Уралом»

Известный экс-арбитр Алексей Николаев оценил судейство Виталия Мешкова в поединке между «Зенитом» и «Уралом».

Николаев сказал «Матч ТВ», что полузащитник «Зенита» Далер Кузяев вполне мог получить за грубейший подкат против Даниэля Мишкича прямую красную карточку. Экс-арбитр отметил, что ему гораздо проще объяснить, почему за это нужно было показать красную карточку, нежели жёлтую. Алексей добавил, что Кузяев мог нанести очень серьёзную травму своему сопернику.

Напомним, что в итоге питерская команда одержала победу над «Уралом» со счётом 3:1.