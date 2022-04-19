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Экс-арбитр Николаев считает, что Кузяев должен был получить красную карточку в матче с «Уралом»

19 Апреля 2022 • 08:59 Комментировать (1)
Зенит
3:1
Урал
окончен

Известный экс-арбитр Алексей Николаев оценил судейство Виталия Мешкова в поединке между «Зенитом» и «Уралом».

Николаев сказал «Матч ТВ», что полузащитник «Зенита» Далер Кузяев вполне мог получить за грубейший подкат против Даниэля Мишкича прямую красную карточку. Экс-арбитр отметил, что ему гораздо проще объяснить, почему за это нужно было показать красную карточку, нежели жёлтую. Алексей добавил, что Кузяев мог нанести очень серьёзную травму своему сопернику.

Напомним, что в итоге питерская команда одержала победу над «Уралом» со счётом 3:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Урал Алексей Николаев Виталий Мешков Далер Кузяев
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