«Зенит» установил необычный рекорд чемпионата России

В матче двадцать пятого тура российской Премьер-лиги питерский «Зенит» принимал в домашнем матче «Урал» и уверенно победил, забив три мяча. На это гости смогли ответить лишь голом престижа за несколько минут до конца игры.

Это был одиннадцатый домашний матч «Зенита» против «Урала» в истории российской Премьер-лиги - и одиннадцатая победа питерцев. Это стороцентный показатель, который является уникальным для российского футбола. Нет ни одной другой пары с таким количеством сыгранных матчей и при этом сохраняющей стопроцентный характер в пользу одной из команд.