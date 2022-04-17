Экс-арбитр Федотов раскритиковал судейство в матче между «Зенитом» и «Уралом»

Известный экс-арбитр Игорь Федотов раскритиковал судейство Виталия Мешкова в поединке РПЛ между «Зенитом» и «Уралом».

Федотов сказал «Чемпионату», что момент с пенальти в ворота «Урала» был простой, так что не очень понятно, почему рефери сам не увидел этот момент и указал на точку только после подсказки ВАР. Экс-судья отметил, что Мешко должен был удалять Кузяева, а также назначать ещё один пенальти в ворота «Урала». Игорь добавил, что судейство в этом матче может охарактеризовать только словом катастрофа.

Напомним, что в итоге питерский «Зенит» одержал победу со счётом 3:1 и вернулся на единоличную первую строчку в таблице.