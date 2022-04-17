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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-арбитр Федотов раскритиковал судейство в матче между «Зенитом» и «Уралом»

17 Апреля 2022 • 08:23 Комментировать
Зенит
3:1
Урал
окончен

Известный экс-арбитр Игорь Федотов раскритиковал судейство Виталия Мешкова в поединке РПЛ между «Зенитом» и «Уралом».

Федотов сказал «Чемпионату», что момент с пенальти в ворота «Урала» был простой, так что не очень понятно, почему рефери сам не увидел этот момент и указал на точку только после подсказки ВАР. Экс-судья отметил, что Мешко должен был удалять Кузяева, а также назначать ещё один пенальти в ворота «Урала». Игорь добавил, что судейство в этом матче может охарактеризовать только словом катастрофа.

Напомним, что в итоге питерский «Зенит» одержал победу со счётом 3:1 и вернулся на единоличную первую строчку в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Урал Российская Премьер-Лига Судейство Виталий Мешков Игорь Федотов
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