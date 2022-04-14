Защитник «Зенита» назвал самого опасного игрока в составе «Урала»

Защитник питерского «Зенита» Арсен Адамов в разговоре с журналистами назвал самого опасного игрока в составе «Урала».

Адамов сказал, что в составе екатеринбургской команды нужно особенно опасаться румынского полузащитника Эрика Бикфалви. Арсен отметил, что румын может пробить с любой дистанции, а ещё он очень хорошо играет головой, так что против него нужно играть особенно внимательно.

Напомним, что поединок 25-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Уралом» состоится 16 апреля в 16.30 по московскому времени.