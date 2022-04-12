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Голкипер «Зенита»: «Семак - интеллигентный тренер»

12 Апреля 2022 • 23:27 Комментировать
Зенит
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Урал
16.04 16:30

Вратарь питерского «Зенита» Михаил Кержаков нахваливает своего тренера Сергея Семака, дав понять, что Семак не похож ни на кого из предыдущих тренеров лидера чемпионата России. Семак недавно завершил карьеру игрока и это Кержаков считает одним из главных отличий нынешнего наставника питерского клуба. Кроме того, Семак ведет себя очень интеллигентно и тактично, уверяет Кержаков.

- Семак не похож на тех тренеров, с кем я до этого работал. Во-первых, он моложе остальных. Он интеллигентный, ищет подход к каждому. Сергей Богданович старается найти подход ко всем игрокам, вызывает на беседы. Он старается не критиковать кого-то конкретно публично, а высказывать какие-то вещи в личной беседе, - заявил Кержаков в эфире ютуб-канала «Такой футбол».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Михаил Кержаков
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ЗЕНИТ УРАЛ
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