Голкипер «Зенита»: «Семак - интеллигентный тренер»

Вратарь питерского «Зенита» Михаил Кержаков нахваливает своего тренера Сергея Семака, дав понять, что Семак не похож ни на кого из предыдущих тренеров лидера чемпионата России. Семак недавно завершил карьеру игрока и это Кержаков считает одним из главных отличий нынешнего наставника питерского клуба. Кроме того, Семак ведет себя очень интеллигентно и тактично, уверяет Кержаков.

- Семак не похож на тех тренеров, с кем я до этого работал. Во-первых, он моложе остальных. Он интеллигентный, ищет подход к каждому. Сергей Богданович старается найти подход ко всем игрокам, вызывает на беседы. Он старается не критиковать кого-то конкретно публично, а высказывать какие-то вещи в личной беседе, - заявил Кержаков в эфире ютуб-канала «Такой футбол».