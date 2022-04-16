Защитник «Сочи» Заика рассказал о сорвавшемся переходе в «Зенит»

Защитник «Сочи» Кирилл Заика рассказал о несостоявшемся переходе в «Зенит» осенью прошлого года.

«В октябре прошлого года был конкретный интерес со стороны «Зенита». Как мне сказали, клубы практически договорились, но затем что-то пошло не так. Я не расстроен, просто продолжаю работать дальше», — приводит слова Заики «РБ Спорт».

Футболист отметил, что хорошо себя чувствует в своём нынешнем клубе, однако не против попробовать свои силы в Европе, если поступит предложение.

В текущем сезоне РПЛ 29-летний Заика отдал две результативные передачи в 23 проведённых матчах. Контракт футболиста с сочинским клубом истекает летом нынешнего года.